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TVF Kadınlar 2. Lig takımlarından Bodrumspor transferlerini sürdürüyor

Spor Haberleri

TVF Kadınlar 2. Lig takımlarından Bodrumspor transferlerini sürdürüyor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig takımlarından Bodrumspor, iki oyuncuyla daha anlaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig takımlarından Bodrumspor, iki oyuncuyla daha anlaştı.

Yeşil-beyazlı ekip, Fethiye Zirve Spor Kulübü'nden 21 yaşındaki pasör Ceren Bağcı ve Aydın Gençlik Hizmetleri'nden 19 yaşındaki orta oyuncu Sude Tuna'yı renklerine bağladı.

Kulüp tesisinde yeni oyuncular için yapılan imza törenine, Voleybol şube yöneticileri Hadi Türk, Uğur Çilingiroğlu, Faruk Ulusoy, Ogün Yıldız ve Handan Yazıoğlu katıldı.

Her iki oyuncunun da birer yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Fethiye gençlik Aydın Spor Haberler

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