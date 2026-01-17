Haberler

Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Güncelleme:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ümit Karan'ın hakimlikte verdiği ifade ortaya çıktı. Karan, "20 yıllık arkadaşlarım bir anda torbacım olarak gösterildi. Yaklaşık iki ay görüştüğüm sevgilim Ş'nin ifadeleri nedeniyle buradayım. Muhtemelen kendini aklamak için üzerime beyanda bulunuyor. Benim gece hayatım var ama uyuşturucu kabul etmem" dedi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında; eski futbolcu Ümit Karan, Timuçin Ünal, Ahmet Şaşmaz, Deniz Berk Cengiz, Emre Yalçın, Gökhan Gümüş, Gökmen Gürdeğir, Melis Sabah, Nuray İstek, Emircan Şahin, Murat Dönmez, Orhan Aydın ve Hakan Tunçbilek hakkında tutuklama kararı verildi.

Karan'ın, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran" suçlamasıyla tutuklandığı öğrenildi.

Öte yandan Ümit Karan'ın hakimlik ifadesinin bir bölümü ortaya çıktı. Karan, nöbetçi hakimlikteki ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

"20 senelik arkadaşlarım bir anda torbacılarım oldu ve daha önce 2 ay kadar görüştüğüm sevgili olduğum Ş'nin beyanları üzerine buradayım. Muhtemelen kendini aklamak için üzerime beyanda bulunuyor. Benim gece hayatım var ama uyuşturucu kabul etmem, başkalarının yuvalarını yıkmaya kimsenin hakkı yok, bir insanın kendini kurtarmak için 5 tane kişinin hayatını yıkabilmek bu kadar kolay olmamalı."

Kaynak: Haberler.com / Spor
