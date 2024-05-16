Türkiye, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalyalar kazandı

Türkiye, Yunanistan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Loutraki'de devam eden organizasyonda erkekler serbest stilde 48 kiloda Osman Kaplan gümüş madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada 62 kiloda Emirhan İbrahim Doğan, 68 kiloda Cemal Yiğit Purcu, 75 kiloda Süleyman Cerit ve 85 kiloda Serdar Üngör bronz madalya elde etti.

Erkekler serbest stilde Azerbaycan 140 puanla birinci sırada yer alırken, Gürcistan 109 puanla ikinci, Türkiye 104 puanla üçüncü oldu.

Kadınlarda ise 54 kiloda Delal Kadir ve 62 kiloda Özdenur Özmez finale yükseldi.

Organizasyon 18 Mayıs'ta sona erecek.