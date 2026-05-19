Manisa Yuntdağı Yağlı Güreşleri Ertelendi

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabı olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Yuntdağı Yağlı Güreşleri, olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun açıklamasına göre, bu hafta sonu yapılması gereken organizasyon, kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle sporcuların sağlığını korumak için 5-7 Haziran tarihlerine alındı.

Ayrıca 5-7 Haziran tarihlerine denk gelen organizasyonlardan Nilüfer Belediyesi 64. Geleneksel Çalı Yağlı Güreşleri'nin 21 Haziran, Karadilli Belediyesi Geleneksel Yağlı Güreşleri'nin ise 27 Haziran'da yapılmasına karar verildi.