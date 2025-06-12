Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu ve Çin İşbirliği Görüşmesi

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, Dünya Wushu Federasyonu (IWUF) Genel Sekreteri ve Çin Wushu Federasyonu Başkanı Zhang Yu Ping ile görüştü.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun açıklamasına göre Çin'in başkenti Pekin'de bir araya gelen Akyüz ve Ping, Türkiye ve Çin arasındaki organizasyonları görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, "Çin'de güzel bir görüşme oldu. Zhang Yu Ping ile ülkemiz ve Avrupa'daki son durumu ele aldık. Yaptığımız görüşmede wushu sporunun gelecekteki programları ve şampiyonaları masaya yatırıldı." ifadelerini kullandı.

Wushunun Türkiye'de olduğu gibi diğer ülkelerde de sağlıklı yapılması gerektiğini aktaran Akyüz, şunları kaydetti:

"Türk antrenörler ve hakemlerin uluslararası arenada görev alacağına inancımız tamdır. Bilindiği gibi 2025'i wushu yılı ilan ettik. Sporcularımız, antrenörlerimiz ve hakemlerimizle dolu dolu bir dönem geçirmek için kolları sıvadık. Federasyonumuzca elimizi taşın altına koyduk. Şampiyonalarda ülkemizi her alanda temsil edeceğiz. Bugün Çin'de yapılan görüşmelerde oldukça verimli geçti. Dünya Wushu Federasyonu (IWUF) Genel Sekreteri aynı zamanda Çin Wushu Federasyonu başkanı Zhang Yu Ping'a bize vakit ayırdığı için teşekkür ederiz."