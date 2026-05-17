AVIS 2026 Türkiye Tırmanma Şampiyonası ilk ayağı Eskişehir'de yapıldı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programında yer alan AVIS 2026 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ilk ayağı Eskişehir'de düzenlendi.

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre, AVIS 2026 Türkiye Tırmanma Şampiyonası ilk ayağı "Sarıcakaya Tırmanma Yarışı", Eskişehir Otomobil Spor Kulübü (ESOK) tarafından Sarıcakaya Belediyesinin katkılarıyla kentte düzenlendi.

Yağış ve sis altında geçen ve sporcuları zaman zaman oldukça zorlayan yarış sonunda, kategori 1'de GP Garage My Team'den İlker Aktaş, kategori 2'de Hilal Aslan, kategori 3'te Metehan Güleç ve kategori 4'te de yine GP Garage My Team'den Sinan Soylu birincilikleri paylaşan sporcular oldu.

Sinan Soylu'nun aynı zamanda 5 dakika 34 saniye 83 salise ile en hızlı çıkışı kaydettiği Sarıcakaya Tırmanma Yarışı'nın takımlar birinciliğini de GP Garage My Team elde etti.

Kadınlar birinciliklerini de kategori 1'de Deniz Kübra Ulusoy ile kategori 2'de Hilal Aslan kazandı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
