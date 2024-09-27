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Türkiye Tenis Federasyonu ve Türk Kızılay'dan İlk Yardım Protokolü

Türkiye Tenis Federasyonu ve Türk Kızılay'dan İlk Yardım Protokolü
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Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Türk Kızılay, kan bağışı ve ilk yardım eğitimini içeren bir protokol imzaladı. Törene katılan TTF Başkanı Cengiz Durmuş ve Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, işbirliğinin önemini vurguladı.

TÜRKİYE Tenis Federasyonu (TTF) ve Türk Kızılay arasında kan bağışı, ilk yardım, gönüllü yönetimi ve eğitimi kapsamında protokol imzalandı.

Türkiye Tenis Federasyonu ve Türk Kızılay arasında işbirliğini içeren protokol, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ile Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ın katıldığı törenle imzalandı. TTF'de imzalanan protokol ile antrenör, sporcu ve hakemlere ilk yardım eğitimi verilerek kan bağışının öneminin anlaşılması sağlanacak.

Protokol imza töreninde konuşma yapan TTF Başkanı Cengiz Durmuş, yapılan protokolün önemine vurgu yaparak, köklü bir yardım kuruluşuyla birlikte hareket etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Durmuş, "Türkiye'nin her köşesinde ilk yardım konusunda anında müdahale edebilen antrenörler ve gönüllüler yetiştirerek sosyal sorumluluğumuzu artıracağız" ifadelerinde bulundu.

'700 BİNİN ÜZERİNDE İLK YARDIM EĞİTİMİ VERECEĞİZ'

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ise yaptığı konuşmada, hayatın her alanında sağlığı daha fazla ön plana çıkarmak istediklerini belirtti. Yılmaz, 700 binin üzerinde ilk yardım eğitimi verip, bu alandaki çalışmalarını artıracaklarını ifade ederek, "Amacımız, ilk yardım eğitimlerini toplumda yaygınlaştırmak ve her bireyin sağlıklı yaşaması için fiziksel aktiviteyi desteklemektir" dedi.

Törenin ardından Durmuş ve Yılmaz, TTF'de açılan yeni tesiste tenis oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fatma Meriç Yılmaz Kızılay Türkiye Sağlık Tenis Spor

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