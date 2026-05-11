Avrupa Tekvando Şampiyonasında ilk gün sonuçları mutlu etti

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Münih'te düzenlenen 2026 Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde alınan 6 madalyanın mutluluğunu paylaştı. Altın madalya kazanan milli sporcu Berkay Erer, büyük bir başarıya imza attı.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen şampiyonada altın madalya alan Berkay Erer'in başarısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tanrıkulu, "İlk günde ilk altın madalyamız Berkay'dan geldi. Genç atik bir yeteneğimiz. Geçen yıl ümitlerde Avrupa, dünya şampiyonu oldu. Önü çok açık bir kardeşimiz. Altın madalya Berkay'a çok yakışıyor. Önü çok parlak bir kardeşimiz. Altın madalyalar gelmeye devam edecek. Türk tekvandosu zaten dünyanın zirvesinde. İyi bir başlangıç yaptık. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde sporcularımız en iyi ortamda kamplarını yaptılar." diye konuştu.

Avrupa şampiyonu milli sporcu Berkay, çok çalışarak genç yaşta önemli başarılar elde ettiğini anlatarak "Bu başarı olağanüstü bir duygu. Başta federasyon başkanımız olmak üzere beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Ümitlerden sonra büyüklerde de Avrupa şampiyonluğu nasip oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kulüplerinin sporcusu Berkay Erer ile gurur duyduklarını aktaran İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un genel sekreteri Erdem Aslanoğlu ise "Berkay çok emek verdiğimiz bir sporcu. Çok büyük hedeflerimiz var. Berkay, Allah nasip ederse 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda da ülkemize altın madalya getirecek. Berkay sahada yaşından çok büyük işler yapıyor. Sporcumuzu tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki
