Haberler

Türkiye Sutopu Federasyonunun 9. Mali Genel Kurulu Ankara'da 104 delegeyle yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sutopu Federasyonunun 9. Mali Genel Kurulu Ankara'da 104 delegeyle yapıldı
Güncelleme:
+17 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sutopu Federasyonunun 9. Mali Genel Kurulu, Ankara'da 104 delegenin katılımıyla yapıldı. 1 Temmuz 2024-31 Temmuz 2026 dönemi yönetim ve denetim raporları ibra edildi, 2027-2028 tahmini bütçesi karara bağlandı; Başkan Mete Erol delegelere teşekkür etti.

Türkiye Sutopu Federasyonunun 9. Mali Genel Kurulu, Ankara'da 104 delegenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen genel kurulda, yönetim kurulunun 1 Temmuz 2024-31 Temmuz 2026 dönemi faaliyet raporu görüşülerek ibra edildi.

Denetim kurulunun da aynı dönemleri kapsayan raporları ibra edilerek, yönetim kurulunun 2027-2028 yılı tahmini bütçesi görüşüldü ve karara bağlandı.

Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Mete Erol da genel kurula katılımlarından ve desteklerinden dolayı delegelere teşekkür etti.

Kaynak: AA
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay! 2 ay önce evlenmişti

Milyonları yasa boğan isimden geriye bu fotoğraf kaldı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

THY, Boeing'ten 150 adet uçak satın alacak

THY'den dev anlaşma! Bugüne kadarki en büyük sipariş

Aldatılan kadından akıl almaz intikam! Paranın üzerine düştüğü nota bakın

Aldatılan kadından akıl almaz intikam! Paranın üzerine düştüğü nota bakın
Cezaevi firarisi için yolun sonu: Bazanın içinden çıktı

6 aylık kaçışın sonu!

Akıllı saatlerin 'uyku puanı' tartışma yarattı! Uzman: Uyku biliminde böyle bir şey yok

Akıllı saatin uyku puanı uydurma çıktı! Sahte skor şaşırttı
Fırsatçı ev sahiplerine kötü haber! TOKİ konutları teslim edilince kiralar çakıldı

TOKİ konutları teslim edilince kiralar çakıldı
Haydarpaşa’nın temellerinde kritik tespit: Ahşap kazıkların yüzde 80’i yok olmuş

Haydarpaşa'nın temellerinde kritik tespit! Yüzde 80'i yok olmuş
Samsun'da annesiyle yaya geçidinden geçen 6 yaşındaki çocuğa motosiklet çarptı! Kasksız sürücü olay yerinden kaçtı

Annesiyle karşıya geçiyordu! 6 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtılar