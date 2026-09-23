Türkiye Sutopu Federasyonunun 9. Mali Genel Kurulu Ankara'da 104 delegeyle yapıldı

Türkiye Sutopu Federasyonunun 9. Mali Genel Kurulu Ankara'da 104 delegeyle yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Türkiye Sutopu Federasyonunun 9. Mali Genel Kurulu, Ankara'da 104 delegenin katılımıyla yapıldı. 1 Temmuz 2024-31 Temmuz 2026 dönemi yönetim ve denetim raporları ibra edildi, 2027-2028 tahmini bütçesi karara bağlandı; Başkan Mete Erol delegelere teşekkür etti.
Türkiye Sutopu Federasyonunun 9. Mali Genel Kurulu, Ankara'da 104 delegenin katılımıyla gerçekleştirildi.
Bir otelde düzenlenen genel kurulda, yönetim kurulunun 1 Temmuz 2024-31 Temmuz 2026 dönemi faaliyet raporu görüşülerek ibra edildi.
Denetim kurulunun da aynı dönemleri kapsayan raporları ibra edilerek, yönetim kurulunun 2027-2028 yılı tahmini bütçesi görüşüldü ve karara bağlandı.
Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Mete Erol da genel kurula katılımlarından ve desteklerinden dolayı delegelere teşekkür etti.
Kaynak: AA