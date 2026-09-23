Türkiye Sutopu Federasyonunun 9. Mali Genel Kurulu Ankara'da 104 delegeyle yapıldı

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Türkiye Sutopu Federasyonunun 9. Mali Genel Kurulu, Ankara'da 104 delegenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen genel kurulda, yönetim kurulunun 1 Temmuz 2024-31 Temmuz 2026 dönemi faaliyet raporu görüşülerek ibra edildi.

Denetim kurulunun da aynı dönemleri kapsayan raporları ibra edilerek, yönetim kurulunun 2027-2028 yılı tahmini bütçesi görüşüldü ve karara bağlandı.

Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Mete Erol da genel kurula katılımlarından ve desteklerinden dolayı delegelere teşekkür etti.

Kaynak: AA