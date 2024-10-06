Türkiye Süpermoto Şampiyonası Uşak'ta Heyecanlı Anlarla Tamamlandı
Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı. Tüm kategorilerde tecrübeli sporcuların mücadele ettiği organizasyonda, Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu da 50cc kategorisinde yer aldı. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Türkiye Süpermoto Şampiyonası son ayak yarışları Uşak'ta yapıldı.
Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Uşak Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışlar, 1370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde dün başladı.
Organizasyona katılan sporcuların şampiyonluk için keskin virajlardaki dönüşleri seyircileri heyecanlandırdı.
TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu da 50cc kategorisinde yarıştı.
Piste oğluyla gelen Kenan Sofuoğlu ve milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ile Asrın Rodi Pak, sporculara başarılar diledi.
Yarışların tamamlanmasının ardından şampiyonanın final ayağında dereceye giren sporculara kupaları verildi.
Süpermoto açık kategorisinde Adem Işık, süper moto S3 kategorisinde İbrahim Taşhan, 85cc gençlerde Refia Sarıay, 65cc'de Berkay Sarıay, 50cc'de Zayn Sofuoğlu ve 50 cc mini kategorisinde ise Ali Tok sezonu şampiyon tamamladı.