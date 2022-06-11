Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın üçüncü ayağı İzmir'de başladı - Haberler

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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın üçüncü ayağı İzmir'de başladı

AA - Metin Aydemir - Spor
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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın üçüncü ayağı İzmir'de başladı

İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası üçüncü ayak yarışında start verildi.

İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası üçüncü ayak yarışında start verildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Bergama Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası üçüncü ayak yarışına katılan 25 sporcu, Bergama'da bir araya geldi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki startın ardından serbest antrenman ve sıralama turlarıyla devam edecek organizasyonda ilk etap mücadeleleri de bugün gerçekleştirilecek.

Süper Enduro GP, Enduro Prestij, Enduro Usta, Enduro Hobi, Enduro Genç ve Enduro Veteran sınıflarındaki mücadele, yarın ikinci ve üçüncü etap yarışlarıyla tamamlanacak.

Geçen yıl Süper Enduro GP ve Enduro Prestij sınıflarında birinci olan Rafet Karakuş, "Bergama'yı gerçekten çok seviyoruz. Beş yıldır burada yarışıyorum. Güzel bir parkuru var. Güzel bir organizasyonla yine buradayız. Hedefim yine şampiyon olmak." ifadelerini kullandı.

AA / Metin Aydemir - Spor

Cumhuriyet Meydanı Türkiye Bergama İzmir Spor Haberler

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