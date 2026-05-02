Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
- Safiport Erokspor: 82 - Bursaspor Basketbol: 83
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Nazlı Çisil Güngör
Safiport Erokspor: Crawford 14, Simmons 4, Thurman 7, Egehan Arna 11, Love 20, Pangos 11, Galloway 4, Cornelie 7, Thomas Akyazılı, Ahmet Duverioğlu 4
Bursaspor Basketbol: Yavuz Gültekin 7, Smith 13, King 5, Konontsuk, Nnoko 5, Childress 17, Delaurier 7, Yesukan Onar 2, Georges-Hunt 27
1. Periyot: 24-23
Devre: 49-49
3. Periyot: 68-65
Beş faulle çıkan: 33.08 Smith (Bursaspor Basketbol), 37.36 Simmons (Safiport Erokspor)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Bursaspor Basketbol, deplasmanda Safiport Erokspor'u 83-82 yendi.