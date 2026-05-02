Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
- Mersin Spor: 86 - Anadolu Efes: 88
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Batuhan Söylemezoğlu
Mersin Spor : Olaseni 19, Cowan 16, Cruz 23, Ergi Tırpancı 2, White, Kartal Özmızrak, March 14, Koray Çekici, Hakan Sayılı, Chassang 7, Enoch 5
Anadolu Efes: Larkin 20, Loyd 16, Dozier 9, Poirier 13, Ercan Osmani 4, Beaubois 6, Şehmus Hazer 8, Swider 5, Erkan Yılmaz 5, David Mutaf, Jones 2
1. Periyot: 25-29
Devre: 50-52
3. Periyot: 68-71
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Mersin Spor'u 88-86 yendi.
Kaynak: AA / Serkan Avci