Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

- Mersin Spor: 86 - Anadolu Efes: 88

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Batuhan Söylemezoğlu

Mersin Spor : Olaseni 19, Cowan 16, Cruz 23, Ergi Tırpancı 2, White, Kartal Özmızrak, March 14, Koray Çekici, Hakan Sayılı, Chassang 7, Enoch 5

Anadolu Efes: Larkin 20, Loyd 16, Dozier 9, Poirier 13, Ercan Osmani 4, Beaubois 6, Şehmus Hazer 8, Swider 5, Erkan Yılmaz 5, David Mutaf, Jones 2

1. Periyot: 25-29

Devre: 50-52

3. Periyot: 68-71

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Mersin Spor'u 88-86 yendi.

Kaynak: AA / Serkan Avci
