Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Aliağa Petkimspor: 76 - Bahçeşehir Koleji: 95

Salon: ENKA

Hakemler: Zafer Yılmaz, Polat Parlak, Kerem Yılmaz

Aliağa Petkimspor: Whittaker 19, Franke 15, Blumbergs 4, Yunus Emre Sonsırma 2, Sajus 8, Efianayi 2, Mustafa Kurtuldum, Troy Selim Şav 4, Floyd 5, Flowers 17

Bahçeşehir Koleji: Homesley 6, Mitchell 9, Furkan Haltalı 4, Flynn 14, Cavanaugh 11, Koprivica 10, Ponitka 11, İsmet Akpınar 15, Göktuğ Baş 2, Hale 13

1. Periyot: 23-18

Devre: 41-41

3. Periyot: 58-66

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 95-76 skorla yendi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerini taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı

İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'da

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

