Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
- Aliağa Petkimspor: 76 - Bahçeşehir Koleji: 95
Salon: ENKA
Hakemler: Zafer Yılmaz, Polat Parlak, Kerem Yılmaz
Aliağa Petkimspor: Whittaker 19, Franke 15, Blumbergs 4, Yunus Emre Sonsırma 2, Sajus 8, Efianayi 2, Mustafa Kurtuldum, Troy Selim Şav 4, Floyd 5, Flowers 17
Bahçeşehir Koleji: Homesley 6, Mitchell 9, Furkan Haltalı 4, Flynn 14, Cavanaugh 11, Koprivica 10, Ponitka 11, İsmet Akpınar 15, Göktuğ Baş 2, Hale 13
1. Periyot: 23-18
Devre: 41-41
3. Periyot: 58-66
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 95-76 skorla yendi.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir