Beşiktaş Emlakjet: 89-83

İSTANBUL, –

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Ali Şakacı, Duhan Köyiçi

GALATASARAY EKMAS: Walden 20, Prepelic 17, Göksenin Köksal 8, Yeboah 8, McCormack 25, İsmet Akpınar 3, Sadık Emir Kabaca 4, Bost 4, Samet Geyik

BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Needham 8, Mathews 12, Yiğit Arslan 2, Mitchell 15, Delgado 15, Allman 13, Berk İbrahim Uğurlu 11, Egehan Arna, Kerem Kuthan Konan 6, Samet Yiğitoğlu 1

1'İNCİ PERİYOT: 29-23

DEVRE: 50-54

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-68

5 FAUL: 34.58 Yeboah, 38.28 McCormack (Galatasaray Ekmas), 39.50 Mitchell ( Beşiktaş Emlakjet)

Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında Galatasaray Ekmas, derbi maçta konuk ettiği Beşiktaş Emlakjet'i 89-83 yendi.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 5'inci galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar ise 4'üncü kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.