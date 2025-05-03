Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvası Hatay Etabı Başladı

Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvası Hatay Etabı Başladı
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Türkiye Sigorta ve Türkiye Basketbol Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvası'nın Hatay etabı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde başladı. 14 takımın katıldığı turnuvada, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) işbirliğiyle düzenlenen Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvası Hatay etabı başladı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yerleşkesinde Türkiye Sigorta tarafından yaptırılan basketbol sahasındaki turnuvaya Hatay, Adana ve Mersin'den 14 takım katıldı.

Karşılaşmalar öncesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Hatay'ın yanı sıra Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da yapılacak turnuvalarda etap şampiyonları, 18 Mayıs'ta İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki Türkiye Sigorta 3x3 final etabında karşılaşacak.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Spor
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