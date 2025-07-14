Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen Türkiye Satranç Birinci Ligi, Ankara'da başladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre bir otelde gerçekleştirilen açılış törenine, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, TSF Başkanı Fethi Apaydın, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın ile kurul başkanları, kulüp temsilcileri, antrenörler ve sporcular katıldı.

20 Temmuz'a kadar sürecek organizasyonda 24 kulüp takımı mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, "Her zaman gurur duyduğum satranç ailemizin kıymetli mensupları hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Ben de turnuva salonlarında uzun zamanlar geçirdim yaş gruplarından Türkiye şampiyonalarına, okul müsabakalarından liglere kadar satrancın her kademesinde sporcu olarak, hakem olarak, antrenör olarak veya kulüp yöneticisi olarak bir şekilde bulundum. Buradaki heyecanı da çok yakından hissediyorum. Tüm takımlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yaz döneminin satranç açısından oldukça yoğun geçtiğini belirten TSF Başkanı Fethi Apaydın ise, "Birinci ligimizde ülkemizin dört bir yanından gelen 24 kulübümüzü ağırlıyoruz. Kulüplerimiz, satranç ailemizin temel yapı taşlarıdır. Onların görüşleri, talepleri bizim için çok kıymetlidir. Şampiyonluk mücadelesinde tüm takımlarımıza başarılar diliyor, bugün burada bizlerle olan Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır'a ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.