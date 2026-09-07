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Düzce Üniversitesi Öğrencisi Sude Koçar'dan Türkiye İkinciliği

Düzce Üniversitesi Öğrencisi Sude Koçar'dan Türkiye İkinciliği
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Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Sude Koçar, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda Genç Kadınlar Wellness kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. İstanbul'da düzenlenen şampiyonada üstün performans sergileyen Koçar, üniversitesini gururlandırdı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi öğrencisi Sude Koçar, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda Genç Kadınlar Wellness kategorisinde Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Sude Koçar, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olarak büyük başarı elde etti. İstanbul Yenikapı Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen şampiyonda Düzce Üniversitesi öğrencisi Sude Koçar, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Genç Kadınlar Wellness kategorisinde gösterdiği üstün performansla Türkiye ikinciliğine imza attı.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Azmi, disiplinli çalışması ve özverisiyle elde ettiği bu önemli başarıdan dolayı Sude Koçar'ı gönülden tebrik ediyor, başarıda emeği geçen antrenörlerini ve ailesini kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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