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Türkiye-Portekiz maçının hakemi tepki çekti

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Türkiye-Portekiz maçında hakem Felix Zwayer'in verdiği kararlar tepki topladı. Türk taraftarlar, Zwayer'e ıslıklar ve tezahüratlarla tepkilerini gösterdi.

Türkiye- Portekiz maçının hakemi Alman Felix Zwayer, müsabakada verdiği kararlarla tepki çekti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz, BVB Stadyumu'nda mücadele etti. Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetti. Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Marco Achmüller yaptı. Karşılaşmanın 4. hakemi de İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano oldu.

Felix Zwayer, müsabaka Türkiye aleyhine verdiği kararlarla tepki çekti. Türk taraftarlar, Zwayer'e ıslıklar ve tezahüratlarla tepkisini gösterdi.

Millilerde, Portekiz maçında Abdülkerim Bardakcı, Samet Akaydin ve Zeki Çelik sarı kart gördü. - DORTMUND

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Felix Zwayer Portekiz Türkiye Futbol Spor Güncel Haberler

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