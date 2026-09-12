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Türkiye Oto Drag Şampiyonası'nda 3. ayak yarışları başladı

Türkiye Oto Drag Şampiyonası'nda 3. ayak yarışları başladı
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile Kepez Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Türkiye Oto Drag Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, antrenman ve sıralama turlarıyla başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile Kepez Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Türkiye Oto Drag Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, antrenman ve sıralama turlarıyla başladı.

Kepez Yeni Drag Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcular, 402 metrelik pistte en iyi dereceyi elde etmek için mücadele ediyor.

Gün boyunca devam edecek antrenman ve sıralama turlarında sporcular, otomobillerinin yüksek performansını pistte sergiliyor.

Kısa mesafede yüksek hız ve performansın öne çıktığı yarışlar, motor sporları tutkunlarına heyecanlı anlar yaşatıyor.

Sporcular, sıralama turlarında elde ettikleri derecelere göre yarın gerçekleştirilecek eleme etaplarında mücadele edecek.

Şampiyonanın 3. ayağında sporcular, 6 kategoride yarışıyor.

Kaynak: AA
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