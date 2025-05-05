Türkiye Oryantiring Milli Takımı Seçmeleri Afyonkarahisar'da Gerçekleşti

Türkiye Oryantiring Milli Takımı seçmeleri 2-4 Mayıs tarihleri arasında Afyonkarahisar'da tamamlandı. Üç etap halinde gerçekleştirilen seçmelerde, sporcular Frig Vadisi ve Çavuşbaş Mahallesi'nde zamana karşı yarıştı.

Altı farklı kategoride düzenlenen yarışmalarda Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular kıyasıya mücadele etti. Etkinlik sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Federasyon Başkanı Atilla Güler ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından verildi. Kasapoğlu, Afyonkarahisar'ın böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çavuşbaş Mahallemiz, doğal parkur özellikleriyle bu tür yarışmalar için çok uygun. Genç sporcularımızın azmi ve fair-play ruhu bizleri gururlandırdı" dedi. - AFYONKARAHİSAR