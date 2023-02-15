Bir maçtan daha fazlası! Trabzonspor-Basel mücadelesinde tribünde çıt çıkmayacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak Trabzonspor-Basel maçında tribünde tezahürat yapılmayacak. Kapalı gişe oynanacak mücadelede maçı izlemeye gelecek olanlar, depremden etkilenen çocuklar için oyuncak getirecek. Ayrıca mücadeleyi izlemeye gelen her vatandaş kendi tuttuğu takımının formasıyla tribünde yerini alabilecek.

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü İsviçre'nin Basel takımıyla oynayacakları maçta taraftarın tezahürat yapmayacağını bildirdi.

"500 TIR YARDIM BÖLGEYE ULAŞTIRILDI"

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Ustaoğlu, Trabzonspor'un depremzedelere kısa sürede yaptığı yardımlarla katkıda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Trabzonspor kampanyalara öncülük etti. Bundan daha iyi bir sosyal sorumluluk olamaz. Trabzonspor gibi markası olan Trabzon'dan şimdiye kadar 500 tır yardım bölgeye ulaştırıldı. Şimdi de depremzedeleri konuk ederek üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam ediyor. 3 binin üzerinde depremzedeyi şimdiden ilimizde konuk ediyoruz. Evlerini, otellerini açanlara teşekkür ediyoruz."

MAÇI İZLEMEYE GELENLER ÇOCUKLAR İÇİN OYUNCAK GETİRECEK

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ataman da sadece deprem bölgesinde değil, Trabzon'da 500'e yakın kişinin evlerini depremzedelere vermek üzerine kendilerine başvuru yaptığını bildirdi.

Kulüp Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ise Basel maçında tribünlerde tezahürat yapılmayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımız maça gelirken oyuncak getirecek ve bu oyuncaklar depremden etkilenen çocuklarımız için hemen deprem bölgesine gönderilecek. Depremden etkilenen vatandaşlarımız maça gelmek isterler ise onları seve seve misafir edebiliriz. Maça gelecek tüm takım taraftarlarımız da renklerin kardeşliğini ortaya koymak adına kendi takım formaları ile stadyuma gelebilirler. Protokol tribününün tamamını Basel maçı için kulübümüze tahsis ederek, depremzedelere katkı sağlamaya vesile olan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da ayrıca teşekkür ederiz.