Türkiye Motosurf milli sporcuları, dikkat çekici bir başarı grafiği yakaladı
2023 yılında kurulan Motosurf branşı, Türkiye'nin deniz ve göl potansiyelini değerlendirerek uluslararası arenada dikkat çekici başarılar elde etti. 2025 Dünya Motosurf Şampiyonası'nda Türk sporcular birçok kategoride ilk 10'da yer alarak önemli bir başarıya imza attı.
Türkiye Motosiklet Federasyonu bünyesinde 2023 yılında kurulan Motosurf branşı, henüz yeni bir spor dalı olmasına rağmen kısa sürede uluslararası arenada dikkat çekici bir başarı grafiği yakaladı.
Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olması ve farklı bölgelerde yer alan geniş göl alanları, Motosurf sporunun gelişimi için büyük bir potansiyel sunuyor. Türkiye, 2025 Dünya Motosurf Şampiyonası'nda farklı kategorilerde birçok sporcusuyla ilk 10 içinde yer alarak önemli bir başarıya imza attı. 2025 yılında Dünya Motosurf Şampiyonası'nın bir etabı ilk kez uluslararası alanda İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlendi. Bu organizasyon, Türkiye'de branşa olan ilgiyi artırırken milli sporculara dünya sahnesinde önemli bir görünürlük sağladı. 2025 sezonunda Dubai, Türkiye, İtalya, Hırvatistan ve Macau etaplarında mücadele eden Türkiye Motosurf milli sporcuları, sezonu Macau'daki final yarışlarıyla tamamladı. Milli sporcular, birçok kategoride elde ettiği değerli derecelerle Türk sporcuların Motosurf branşında dünya standartlarında rekabet ettiğini bir kez daha kanıtladı.
2025 Türkiye Motosurf Milli Takım Kadrosu şu şekilde:
Master kategori
Murat Yorgancılar (Takım kaptanı)
Osman Sedat Erus
Efe Gürsoy
Erhan Özcan
Stock kategori
İsmail Kaptanoğlu
Stock R - Merlin plus kategori
Behiç Ender Yorgancılar
Ali Ülgen Nağış
Kadın kategorisi
Melodi Gülşen Kaptanoğlu
Junior boy kategori
Sani Ateş Erus
Muhammed Aras Çiğdem
İlk 10'da yer alan Türk sporcular şu şekilde:
Master kategori:
9. Murat Yorgancılar
10. Efe Gürsoy
Stock kategori:
8. İsmail Kaptanoğlu
Stock R - Merlin plus:
6. Behiç Ender Yorgancılar
Junior boy:
8. Sani Ateş Erus - İSTANBUL