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Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar Hayatını Kaybetti

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Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Uçar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze yarın Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından defnedilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, yaşamını yitirdi. Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. 51 yaşındaki Bekir Yunus Uçar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Uçar'ın naaşı, yarın Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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