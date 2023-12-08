Türkiye Kupası'nda kulüp temsilcileri kurayı değerlendirdi

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu kuraları, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekildi. Kura çekimine; TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı. Kura çekiminin ardından kulüp temsilcileri açıklamalarda bulundu.

MUSTAFA ÇİLİNGİROĞLU: HAK EDENİN TURU GEÇTİĞİ BİR TUR OLSUN İSTİYORUZ

Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çilingiroğlu, Süper Lig'de bu hafta yine Ankaragücü ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Ocak'ta da misafirleri olacağız. Rizespor olarak bu maçlara bakışımız, iyi futbol olsun, sakatlık olmasın. Futbolda görev alan görevliler iyi niyetle görevini en üst düzeyde yapabilsin. Sakatlık olmadan, hak edenin turu geçtiği bir tur olsun istiyoruz. Gönlümüzde daha üst turlarda mücadele etmek var. Takımımız buna hazır. İyi bir hocamız var. İyi bir aile havası var. Bunu Türkiye Kupası'nda da devam ettirmek istiyoruz. Kuraların herkese hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

İSMAİL AYDIN: HEDEFİMİZ YENİP BİR ÜST TURA ÇIKMAK

Bandırmaspor Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Aydın, "Son 32'ye kaldık. Daha heyecanlı maçlar bizi bekliyor. Kasımpaşa ile oynayacağız. Hedefimiz yenip bir üst tura çıkmak. Bandırmaspor olarak yeni yönetimle yolumuza devam ediyor. Güçlü bir yönetim kurduk. İnşallah güzel maç olur" şeklinde konuştu.

CENK ERGÜN: ÇOK YOĞUN BİR MAÇ TRAFİĞİ İÇERİSİNDEYİZ

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "Bütün kulüplere hayırlı olsun. Bu turdan kupaya dahil olduk. Türkiye Kupası'nı en çok kazanma şerefine nail olmuş bir kulüp olarak yine amacımız kazanmak olacak. Çok yoğun bir maç trafiği içerisindeyiz. Bugünden senenin sonuna kadar 21 gün içerisinde 6 maçımız olacak. Bu maç trafiği içerisinde her maç birbirinden önemli. Bizim amacımız da bütün maçlara her zaman olduğu gibi kazanmak ümidiyle çıkıp, Türkiye Kupası'nda da değerli rakibimiz Ümraniyespor'u güzel bir oyunla yenir bir sonraki tura geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Cenk Ergün, yoğun maç trafiğinden geçtiklerini dile getirerek, "Kolay değil. Her sene artan maç sayısı var. Ligimizin 20 takımla oynanıyor olması, Türkiye Kupası'na dahil olmamız, Avrupa kupalarında ön eleme turlarından sonra gruplara dahil olmamız, bunun yanında yoğun milli maç trafiği var. Avrupa Kulüpler Birliği'nin de en önemli gündemleri biri. Bu kadar artan maç sayısı hem futbolculara yorgunluk hem de sakatlık riskini yükselten bir durum. Geniş kadrolarımız, genç takımlarda oynayan kardeşlerimiz, bu müsabakalar içerisinde teknik heyetimiz her birinden faydalanmaya çalışacaktır. Bize de düşen, maç yoğunluğu ne olursa kazanmak umuduyla çıkmak" diye konuştu.

MUHAMMET ALİ BAHAR: ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPARAK FİNAL OYNAYIP KAZANMAK İSTİYORUZ

Kupanın en güzel yanlarından birinin Kırklarelispor ile Fatih Karagümrük'ü maç günü bir araya getirmesi olduğunu dile getiren Fatih Karagümrük Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Bahar, "Farklı camialar, kültürler bir araya gelecek. O yüzden güzel bir kura çektiğimizi düşünüyorum. Kupaya daha önce de söylediğimiz gibi önem veriyoruz. Avrupa liglerine katılmanın en kolay ve güzel yönlerinden birisi kupa. Fatih Karagümrük'un isminin olduğu her kulvarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu kadın futbolda da Süper Lig'de de kupada da böyle. Elimizden gelenin en iyisini yaparak final oynayıp kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SAMET KOÇ: TRABZONSPOR GALİBİYETİNİN ANLAM KAZANMASI İÇİN PENDİKSPLR'U DA YENMEMİZ GEREKİYOR

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, "Bu turdan sonra artık biraz daha zorlaşacak maçlar çünkü İstanbul takımları da gruba dahil oldular. Ligde futbolcular iyi bir uyum içerisinde. Umarım kupada da başarısını devam ettirecektir. Bu hafta zor bir maçımız var Pendikspor ile. Bütün konsantrasyonumuz o yönde. Çünkü Trabzonspor galibiyetinin anlam kazanması için Pendiksplr'u da yenmemiz gerekiyor. Umarım takımımız için her şey iyi gider" şeklinde konuştu.

"RECEP HOCA GELDİKTEN SONRA TAKIMDA BELLİ BİR DEĞİŞİM OLDU"

Samet Koç, teknik direktör Recep Uçar'ın göreve başlamasıyla yükselişe geçtiklerini dile getirerek, "Recep hocadan sonra takımda belli bir değişim var. Futbolcular performanslarını oldukça üst düzeye taşıdı. Camiamızın da büyük desteği var. Basınımız hem taraftar bize çok destek oluyor. Buradan da bir teşekkür Ali başkanımıza olsun. Gece gündüz bütün mesaisini kulübümüz için harcıyor. Ligin içinde bulunduğu ekonomik bir darboğaz var. Bu anlamada bütün kulüpler bu konudan muzdarip. Umarım bütün takımlar için iyi bir lig olur. Bizler de üst sıralarda hak ettiğimiz yeri buluruz" diye konuştu.

FATİH KULAKSIZ: HAK EDENİN KAZANDIĞI BİR TUR OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Zor bir rakip güzel bir kura. Tabii Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor Türk futbolunun lokomotif kulüpleri. Hak ettikleri değeri bu kulüplere göstermek gerekiyor. Bizim de çok saygı duyduğumuz bir ekip. 2'nci yarının ilk maçından önce oynayacağımız bir müsabaka. Açıkçası bizi Anadolu'ya gitmemek sevindirdi. Hak edenin kazandığı bir tur olur diye düşünüyorum" dedi.

OKTAY DALKIRAN: KONYASPOR'UN ÖZLENEN GÜZEL GÜNLERİNE HAZIRLANIYORUZ

Konyaspor Asbaşkanı Oktay Dalkıran, "Kurada kulübümüze ve diğer takımlara başarılar dilerim. Konyaspor'un önümüzdeki Sivasspor maçının hazırlıklarının akabinde, Türkiye Kupası çalışmalarına da hızla devam ettiğini bilmenizi isterim. Kulübümüz yakın zamanda olağanüstü genel kurul tamamlamıştır. Yaklaşık 23 kişilik kadro ile Konyaspor'un özlenen günlere döneceği, takımın şehirle birleşeceği güzel günlere hazırlanıyoruz. Burada tüm kulüplerimizi, takımlarımızı tebrik ederim" ifadelerini kullandı.