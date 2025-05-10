İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 20 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasından kurtulacağız, her an müjde alabiliriz

PKK kendini ne zaman feshedecek? Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes! Masada Türkiye de vardı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var

Türkiye Kulüpler Arası Dans Yarışması İzmir'de Başladı

Türkiye Kulüpler Arası Dans Yarışması İzmir'de Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Etap Yarışması'nın dördüncü etabı İzmir'de başladı. 400 sporcunun katıldığı etkinlikte, organizasyon hakkında bilgi veren Federasyon Başkanı Barış Korkmaz, sezon sonunda düzenlenecek son etap yarışmasının Ürgüp'te gerçekleştirileceğini belirtti.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Etap Yarışması'nın dördüncü etabı İzmir'de başladı.

Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, sporcular dereceye girmek için performans sergiliyor.

Türkiye'nin farklı kentlerinden 400 sporcunun katıldığı yarışma, yarın sona erecek.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Barış Korkmaz, AA muhabirine, organizasyonda etap yarışmalarının devam ettiğini, dördüncü etabı da İzmir'de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Son etap yarışmasının Ürgüp'te olacağını vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Ürgüp'e ilk defa bir dans sporu yarışması götüreceğiz. Beşinci etap yarışmasından sonra da sezonu kapatacağız. Bu branşta bu sezon çok güzel işlere imza attık. İlk defa Türkiye dans sporları tarihinde bu branşta 21 yaş altında Avrupa şampiyonu olan gençlerimiz var. Ankara'daki Avrupa Şampiyonası'nda birinci oldular. Bu bizim için bir ilkti. Yurt dışındaki okul yarışmaları, Avrupa ve dünya şampiyonasına giden sporcularımız derecelerle döndü. Dolayısıyla dans sporunda güzel bir sezon geçirdik."

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı

Görüntülerin ele verdiği kadın öğretmen cezaevine gönderildi
Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale böyle ayar verdi

Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale ayar verdi
Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol

Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.