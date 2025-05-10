Türkiye Kulüpler Arası Dans Yarışması İzmir'de Başladı

Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Etap Yarışması'nın dördüncü etabı İzmir'de başladı.

Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, sporcular dereceye girmek için performans sergiliyor.

Türkiye'nin farklı kentlerinden 400 sporcunun katıldığı yarışma, yarın sona erecek.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Barış Korkmaz, AA muhabirine, organizasyonda etap yarışmalarının devam ettiğini, dördüncü etabı da İzmir'de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Son etap yarışmasının Ürgüp'te olacağını vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Ürgüp'e ilk defa bir dans sporu yarışması götüreceğiz. Beşinci etap yarışmasından sonra da sezonu kapatacağız. Bu branşta bu sezon çok güzel işlere imza attık. İlk defa Türkiye dans sporları tarihinde bu branşta 21 yaş altında Avrupa şampiyonu olan gençlerimiz var. Ankara'daki Avrupa Şampiyonası'nda birinci oldular. Bu bizim için bir ilkti. Yurt dışındaki okul yarışmaları, Avrupa ve dünya şampiyonasına giden sporcularımız derecelerle döndü. Dolayısıyla dans sporunda güzel bir sezon geçirdik."