Türkiye Karate Premier Ligi'nin Son Etabı Diyarbakır'da

Türkiye Karate Federasyonu tarafından yıl boyunca beş etap halinde düzenlenen Türkiye Karate Premier Ligi, 8-10 Ağustos 2025 tarihleri arasında Diyarbakır Seyrantepe Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Rıdvan Gümüş Etabı ile sezonun son etabına ulaşıyor.

Türk karatesine büyük katkılar sunmuş merhum Rıdvan Gümüş'ün anısına düzenlenecek bu anlamlı etap, ranking puanları açısından büyük önem taşıyor. Ligin son etabı olması nedeniyle, sporcuların sıralamada üst sıralara yükselmesi ve sezonu avantajlı bir noktada tamamlaması için bu etap kritik bir mücadele sahnesi olacak.

Organizasyon boyunca minikler, yıldızlar, ümitler, gençler ve büyükler kategorilerinde yüzlerce sporcu tatamiye çıkarak klasman puanlarını yükseltmek ve rakiplerini geride bırakmak için ter dökecek.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Premier Lig'in beşinci ve son etabını Diyarbakır'da düzenlemekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Merhum Rıdvan Gümüş hocamızın adını yaşatmak bizler için önemli bir vefa borcu. Bu etap, sıralamada üst basamaklar için son fırsat anlamına geliyor. Sporcularımıza başarılar diliyor, Diyarbakır halkını bu büyük karate şölenine davet ediyorum."

Türkiye Karate Premier Ligi, Diyarbakır'daki bu son etapla birlikte sezonun tüm etaplarını tamamlamış olacak. Katılımcı sporcular, ranking sistemindeki yerlerini belirlemek için son kez tatamiye çıkacak. - İSTANBUL