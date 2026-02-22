Haberler

Yıldız Kadın Kılıç Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu

Avrupa Yıldızlar Eskrim Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Kılıç Milli Takımı, finalde İtalya'ya yenilerek gümüş madalya kazandı. Bu başarı, Türkiye'nin eskrim tarihindeki ilk Avrupa derecesi olarak kaydedildi.

Avrupa Yıldızlar Eskrim Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Kadın Kılıç Milli Takımı, gümüş madalya aldı.

Irmak Şenoğlu, Defne Salman, Berra Kürek ve Elif Çınar Koçak'tan oluşan milli takım, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki şampiyonada finalde mücadele etti.

Finalde İtalya'ya yenilen Yıldız Kadın Kılıç Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın tarihi bir başarı elde ettiği belirtilerek, "Bu sonuç, 103 yıllık tarihimizde bu kategoride elde edilen ilk Avrupa derecesi olarak kayıtlara geçti." denildi.

Tiflis'teki organizasyonda bireyselde Alara Atmaca kadınlar flörede altın, Candeniz Berrak ise erkekler kılıç kategorisinde gümüş madalya kazanmıştı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
