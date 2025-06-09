Türkiye Kadın 7'li Ragbi Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu Oldu

Türkiye Kadın 7'li Ragbi Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kadın 7'li Ragbi Milli Takımı, Rugby Europe 7'li Ragbi Trophy Serisi 1. Etabı'nda Danimarka'yı 14-10 yenerek tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandı. Turnuva boyunca hiç sayı yemeyen milli takım, genel klasmanda avantaj sağladı.

TÜRKİYE Kadın 7'li Ragbi Milli Takımı, Rugby Europe 7'li Ragbi Trophy Serisi 1'inci Etabı'nın finalinde Danimarka'yı 14-10 mağlup ederek ilk etabı şampiyonlukla tamamladı.

Hırvatistan'ın Makarska kentinde 6-8 Haziran tarihlerinde düzenlenen turnuvada 6 maça çıkan Ay-yıldızlılar, namağlup olarak kupaya uzandı. Grup ve eleme aşamalarında hiç sayı yemeden finale yükselen milliler, bu istatistikle Avrupa ragbi tarihinde bir ilke imza attı.

Grup maçlarında Slovakya'yı 47-0, İsviçre'yi 45-0, Finlandiya'yı ise 43-0 mağlup eden Türkiye Kadın 7'li Ragbi Milli Takımı, çeyrek finalde yeniden karşılaştığı İsviçre'yi yine 45-0'lık net skorla geçti. Yarı finalde Macaristan karşısında 29-0'lık galibiyet elde eden Ay-yıldızlılar, finalde Danimarka ile zorlu geçen maçta 14-10 kazanarak şampiyonluk ipini göğüsledi.

Makarska'da sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken Türkiye, Trophy Serisi'nin 27-29 Haziran'da Moldova'nın başkenti Kişinev'de yapılacak ikinci etabı öncesinde genel klasmanda önemli bir avantaj yakaladı. Milliler, bu etabın ardından genel sıralama şampiyonluğu için mücadele edecek.

Turnuvanın ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, "Kadın milli takımımız bu şampiyonlukla hem sportif hem de tarihi bir başarıya imza atmıştır. Grup aşamasından finale kadar hiç sayı yemeden gelen bu ekip, kararlılığın ve disiplinin karşılığını almıştır. Sporcularımızı, teknik ekibimizi ve bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Elde edilen bu büyük başarıyla Türkiye, 7'li ragbi branşında Avrupa'nın en üst seviyesindeki takımlar arasında yerini daha da sağlamlaştırdı ve uluslararası alanda adından söz ettirmeye devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı

İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı! Aktivistler kaçırıldı
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat

İsrail'den kaçırılan aktivistlerle ilgili skandal talimat
Olaylar kontrolden çıktı! ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler

ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
İzmir'de katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza! 3 araç birbirine girdi, çok sayıda can kaybı var
Amasra, bayram tatilinde nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor

'Karadeniz'in incisi' bayramda nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor
Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı

Öcalan'a bayram ziyareti! 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Inter'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti

Inter'de beklenen ayrılık gerçekleşti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Antalya'da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi

Hatalı dönüş faciayı getirdi! Ali Yerlikaya'dan uyarı geldi
Hollywood'da sular durulmuyor! Oscarlı oyuncuya 9 kadından cinsel taciz suçlaması

Şöhretin ardındaki karanlık! 9 kadın tarafından tacizle suçlanıyor
Ukrayna teslim almaya gelmedi, binlerce askerin cesedi tırlarda kaldı

Savaşın acı yüzü! Binlerce ceset soğutuculu tırlarda bekletiliyor
Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler

Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler
Arda Turan milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor

Milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor
Gazze'ye yardım etmek için yola çıkan Brezilyalı aktivistten çağrı: Lütfen ayağa kalkın

İsrail'in tehdit ettiği gemideki Brezilyalı isimden tüm dünyaya çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.