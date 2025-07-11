Türkiye, İtalya'ya Yenilerek Çeyrek Finalde Elendi

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Türkiye, 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası çeyrek finalinde İtalya'ya 22-9 mağlup oldu. Milli takım, yarın İspanya ile klasman müsabakası oynayacak.

Türkiye, 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında İtalya'ya 22-9 mağlup oldu.

Türkiye Sutopu Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, İtalya ile karşılaştı.

Milli takım, Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada rakibine 22-9 yenildi.

Türkiye, klasman (5-8) müsabakasında yarın İspanya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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