Türkiye, İtalya'ya Yenilerek Çeyrek Finalde Elendi

Türkiye, 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında İtalya'ya 22-9 mağlup oldu.

Türkiye Sutopu Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, İtalya ile karşılaştı.

Milli takım, Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada rakibine 22-9 yenildi.

Türkiye, klasman (5-8) müsabakasında yarın İspanya ile karşılaşacak.