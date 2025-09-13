Türkiye, İspanya'da 2 Bronz Madalya Kazandı

İspanya'da düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye, trap ve skeet kadınlar takım disiplinlerinde 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Madrid'de gerçekleştirilen organizasyonda Rümeysa Pelin Kaya ve Dilara Bedia Kızılsu'dan oluşan Kadın Milli Trap Takımı bronz madalya elde etti.

Türkiye'yi skeet kadınlar takım disiplininde temsil eden Çiğdem Özyaman Özenir ve Aylin Sarmat Yücel de bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.