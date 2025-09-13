Türkiye, İspanya'da 2 Bronz Madalya Kazandı

Haberler

İspanya'da gerçekleşen Plak Atışları Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye, trap ve skeet kadınlar takım disiplinlerinde 2 bronz madalya elde etti. Kadın Milli Trap Takımı, Rümeysa Pelin Kaya ve Dilara Bedia Kızılsu ile başarısını gösterirken, skeet kadınlar takımında Çiğdem Özyaman Özenir ve Aylin Sarmat Yücel bronz madalya kazandı.

İspanya'da düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye, trap ve skeet kadınlar takım disiplinlerinde 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Madrid'de gerçekleştirilen organizasyonda Rümeysa Pelin Kaya ve Dilara Bedia Kızılsu'dan oluşan Kadın Milli Trap Takımı bronz madalya elde etti.

Türkiye'yi skeet kadınlar takım disiplininde temsil eden Çiğdem Özyaman Özenir ve Aylin Sarmat Yücel de bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

