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Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Mustafa Çakır, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında farklı kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi. Çakır, spor kategorisinde Merih Demiral'ın gol sevinci fotoğrafına oy verirken, diğer kategorilerde de çeşitli fotoğraflara dikkat çekti.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çakır, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Öncelikle "Spor" kategorisindeki fotoğrafları değerlendiren Çakır, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Avusturya arasında oynanan karşılaşmada milli futbolcu Merih Demiral'ın attığı gol sonrası bozkurt işareti yapmasını anlatan "Gol sevinci" adlı Oğuz Yeter'in çektiği fotoğrafı oyladı.

Merih Demiral'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki hareketini gösteren fotoğrafı tercih etmesine ilişkin de Çakır, "Yapıldığı an itibarıyla hepimizi bu hareketin etrafında birleştirdi, bizi simgeleyen bir hareket, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da hepimizi simgeledi. O yüzden oyumu Merih Demiral fotoğrafına kullandım." değerlendirmesinde bulundu.

Haber kategorisinde Çakır, ABD Kongresi'nde Senato Dış İlişkiler Komitesi toplantısına katılan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın konuşmasının Filistin destekçisi göstericiler tarafından protesto edilmesini anlatan Celal Güneş'in çektiği "Protesto" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

Günlük Hayat kategorisinde ise Çakır, "Madenciler" adlı Osmancan Gürdoğan'ın çektiği fotoğrafı tercih etti.

Doğal yaşam ve çevre kategorisinde Çakır, Lukas Kabon'un çektiği "Kurtarılan can" başlıklı fotoğraftan yana oy kullandı.

"Özgür Suriye" kategorisinde bulunan fotoğrafları da inceleyen Çakır, Suriye'de devrilen Beşşar Esed rejiminin başkent Şam'daki işkencehanesi Sednaya Hapishanesi'nde Emin Sansar'ın çektiği "Utanç" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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