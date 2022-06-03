Faroe Adaları Teknik Direktörü Ericson: Türkiye'ye karşı oynamak çok büyük bir keyif - Haberler

Faroe Adaları Teknik Direktörü Hakan Ericson, "Bizim için Türkiye'ye karşı oynamak çok büyük bir keyif. Türkiye, harika bir futbol ülkesi. Neredeyse Dünya Kupasına katılacaktı fakat başarılı olamadı. Maçı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup ilk maçında yarın Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek. Faroe Adaları Teknik Direktörü Hakan Ericson ve futbolculardan Hallur Hansson, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye hakkında övgü dolu ifadelere kullanan teknik direktör Ericson, "Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Antalya'da oldukça güzel günler geçirdik. Çok güzel şartlarda çalıştık. Buraya biraz daha erken geldik ki hava şartlarına da alışabilelim. Çünkü karşılaşma normal hava şartlarında oynanmayacak. Bizim için Türkiye'ye karşı oynamak çok büyük bir keyif. Türkiye, harika bir futbol ülkesi. Neredeyse Dünya Kupasına katılacaktı fakat başarılı olamadı. Maçı sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Faroe Adaları, yarınki maç öncesinde son antrenmanını mücadelenin oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basına açık olan yapılan antrenman, topla birlikte ısınma hareketleri ile başladı. Ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise taktik bir çalışma yapıldığı öğrenildi.