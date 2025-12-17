Haberler

"EUSA Kış Sporları Forumu" İtalya'da yapıldı

Güncelleme:
İtalya'da düzenlenen EUSA Kış Sporları Forumu'na katılan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, kış sporlarının üniversitelerde yaygınlaştırılması adına deneyimlerini paylaştı ve Erzurum'daki altyapı yatırımlarını vurguladı.

Avrupa Üniversite Sporları Federasyonu (EUSA) Kış Sporları Forumu, İtalya'da düzenlendi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun (TÜSF) açıklamasına göre, TÜSF Başkanı Mutlu Türkmen ve TÜSF Genel Sekreteri Mehmet Yönal'ın da katıldığı Val di Zoldo yerleşimindeki organizasyonda üniversite sporlarının geleceği, kış sporlarında altyapı olanakları ve öğrenci sporcu katılımının artırılmasına yönelik başlıklar ele alındı.

Federasyon başkanı Türkmen, forum kapsamında Türkiye'nin üniversite sporları alanındaki deneyimlerini aktararak kış sporlarının üniversiteler düzeyinde daha geniş kitlelere ulaştırılmasının önemini vurguladı.

Erzurum'un kış sporları alanındaki altyapısına değinen Mutlu Türkmen, 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nın ardından şehirde sportif, fiziksel ve organizasyonel anlamda önemli dönüşüm yaşandığını belirtti.

Türkmen, Erzurum'daki tesisler dahil Türkiye'nin son yıllarda kış sporlarına yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini ve bu doğrultuda uluslararası üniversite sporları organizasyonlarına da ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

EUSA Kış Sporları Forumu, üniversiteler arası spor faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişlerinin ardından tamamlandı.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
