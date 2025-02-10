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Türkiye, Dünya Kayak Şampiyonası'nda Tarih Yazdı

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Türkiye, tarihinde ilk kez katıldığı Dünya Kayak Şampiyonası'nda Harun Mut ile temsil edildi. Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, bu başarıyı kutlayarak, gelecekte daha nice başarılara imza atacaklarını belirtti.

Türkiye, tarihinde ilk kez katılım gösterdiği Dünya Kayak Şampiyonası'nda sporcu Harun Mut tarafından temsil edildi.

Türkiye Kayak Federasyonu tarihinde bir ilke imza atıldı. Türkiye, tarihinde ilk kez Dünya Kayak Şampiyonası'na katılım sağladı. Slovenya Maribor'da düzenlenen FIS Para Alp Dünya Kayak Şampiyonası'nda Türkiye'yi Harun Mut temsil etti. Daha önce de Para Kayaklı Koşuda uluslar arası arenada ilk kez Türkiye adına yarışan Haydar Çetinkaya'nın ardından Alp Disiplininde de ilk kez Türkiye uluslararası yarışta temsil edildi.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Slovenya'da Türkiye'yi temsil eden sporcu Harun Mut'u tebrik ederek, "Sporcumuzu ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. İnşallah daha güzel başarılara hep birlikte imza atacağız. Bu bir ilkti ve devamı gelecek" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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