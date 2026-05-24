Avrupa Karate Şampiyonası'ndan erkek takım kumitede gümüş madalya

Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye, erkek takım kumitede gümüş madalya kazandı.

Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nın son gününde Türkiye, erkek takım kumite finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Eren Akkurt-Matteo Avenzini (5-6), Ömer Faruk Yürür-Michele Martina (0-6) ve Kadir Furkan Genç-Daniele de Vivo (0-3) maçlarının 3'ünü de kaybeden milliler, gümüş madalya kazandı. - İSTANBUL

