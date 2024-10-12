Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nda Başkanlık Seçimi Yapıldı

ANKARA'DA bugün yapılan Türkiye Dans Sporları Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda Barış Korkmaz ve Yusuf Gül, başkanlık için yarıştı.

İki adayın başkanlık için yarıştığı Dans Sporları Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'na 234 delegeden 222 kişi seçime katıldı. Barış Korkmaz 127 oy alarak 4 yıllığına başkan seçildi. Eski başkan Tolga Han Çinkitaş yönetiminin denetleme kurulu raporunun ibra edilmediği genel kurulda 3 oy geçersiz sayılırken, diğer aday Yusuf Gül ise 90 oyda kaldı.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu başkanlığına ilk defa seçilen Barış Korkmaz'ın yönetiminde Zafer Coşkun, Fatih Özvezneci, Şenol Vefa Gülmez, Sidar Özalkak, Yeliz Yıldız, Şule Işıl Sözügüzel, Canberk Sayın, Arifhan Mehmet Kızılyalın, Faruk Kacır ve Satı Pelin Pehlivan yer aldı.