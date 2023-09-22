Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Ulusal Dağ Arama Kurtarma Tatbikatı başladı

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Ulusal Dağ Arama Kurtarma Tatbikatı, Bolu'nun Seben ilçesinde başladı. Tatbikata Türkiye Dağcılık Federasyonu üyeleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve diğer kamu kurumlarından arama kurtarma personeli katıldı. Tatbikat, Solaklar Kayaevleri bölgesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen "2. Ulusal Dağ Arama Kurtarma Tatbikatı", Bolu'nun Seben ilçesinde bulunan 3 bin 200 yıllık Solaklar Kayaevleri'nde başladı.

AFAD Bolu Müdürlüğü koordinesinde planlanan tatbikat için Türkiye Dağcılık Federasyonu üyeleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) başta olmak üzere kamu kurumları ve sivil toplum kuruşlarında görevli arama kurtarma personeli Seben'e geldi.

Solaklar Kayaevleri çevresindeki dağlık ve ormanlık alanlara çadırlarını kuran katılımcılar, daha sonra Seben Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, federasyonun faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Başar, afetlerde gönüllülüğün önemine işaret ederek, "Federasyonun kurulduğu günden beri eğitimler veriyoruz. Binlerce insana dağcılık, arama kurtarma eğitimi verdik. Her yıl ülkemizde arama eğitimleri ile ulusal tatbikat gerçekleştiriyoruz. Acil durumlarda, olağanüstü durumlarda, aynı dili konuşabilmek, aynı iradeyi gösterebilmek, aynı hiyerarşik düzene girebilmek bizi başarıya ulaştırıyor." diye konuştu.

AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş da Türkiye'nin 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremleri yaşadığını hatırlatarak, "Bu afetten sonra Bolu Valimiz Erkan Kılıç'ın talimatıyla ilimizde 19 arama kurtarma derneği kurduk. Bunlardan 8'i Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından akredite edilmek üzere desteklendi. 4 milyona yakın malzeme desteğiyle bu derneklerimizi aktif hale getirmeye çalıştık." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ise ulusal düzeyde gerçekleşecek arama kurtarma tatbikatıyla önemli kazanç elde edileceğini belirterek, "Bu tatbikat, afet bölgesinde olan ilimiz için de her türlü senaryoya hazırlıklı olmak için, ekip ve müdahale eylem planı için çok önemli. Burada alacağımız reaksiyonlarla her duruma hazırlıklı olabileceğiz." ifadelerini kullandı.

2. Ulusal Arama Kurtarma tatbikatı kapsamında bugün teorik bilgi alacak katılımcılar, yarın dağda arama kurtarma faaliyeti yapacak.

Solaklar Kayaevleri bölgesinde bulunan Guz Deresi Kanyonu ile Muslar Kayaevleri çevresindeki dağlık alanlarda AFAD tarafından belirlenen 8 noktada yapılacak tatbikatlarda, yaralı arama, kurtarma ve tahliye çalışmaları gerçekleştirilecek. 15 kurum ve kuruluştan yaklaşık 250 katılımcının yer aldığı tatbikat, 24 Eylül'de değerlendirme toplantısıyla sona erecek.