Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanlığına Burhan Kurtuluş seçildi

ANKARA (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve 4. Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa, geçerli oyların 193'ünü alan Dr. Burhan Kurtuluş seçildi.

Federasyonun seçimli genel kurul toplantısı, Ankara'da The Green Park Otel'de gerçekleştirildi.

Genel kurulda federasyonun denetleme kurulu raporları ve bütçesi oylamayla ibra edildi.

Seçimlerde federasyonun mevcut başkanı Gökhan Özdemir ve Burhan Kurtuluş adına oy kullanıldı. 286 delegeden 193'ünün oyunu alan Burhan Kurtuluş federasyonun yeni başkanı oldu. Eski Başkan Gökhan Özdemir ise 87 oy alırken, 6 oy da geçersiz sayıldı.

Bütün delegelere ve eski yönetime teşekkür eden Burhan Kurtuluş, bu spora ilgiyi artırmak için çalışacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bütün sporculara, hedeflerine ulaşmaları için gereken her türlü desteği sağlayacak, potansiyellerini maksimum seviyeye çıkartmak için çalışacağız. Teknolojiden en üst düzeyde faydalanarak güncel gelişmeleri bu spora sürekli entegre edeceğiz. Dinamik bir yönetim yapısını finansal istikrarla destekleyerek sporumuza katkı sağlayacağız. Ülkemizde ve uluslararası yarışmalarda başarıya ulaşmamızda çok önemli rolü olan federasyon görevlilerinin daha iyi imkanlara kavuşmasını, donanımlarını daha etkin kullanmalarını sağlamayı da önemsiyoruz. Kısaca buz patenini markalaştırmak istiyoruz. Bu seçimde kaybeden olmadı. Hepimiz kazandık. Bütün buz pateni camiasına teşekkür ediyorum."

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanlığına seçilen Dr. Burhan Kurtuluş'un yönetiminde şu isimler yer alıyor:

"Recep Ali Er, Kemalettin Aydın, Hayrettin Kadıoğlu, Orhan Şahin, Atilla Yücel, Engin Ahmet Saygı, Engin Yaşar, Naci Korucu, Derya Aksoy, Murat Parpucu, Serhan Çatal, Ahmet Hamdi Işık, Tuğba Demirboğa, Köksal Kaçmaz."