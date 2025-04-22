Türkiye Buz Hokeyi Milli Takımı, Türkmenistan'a Yenildi

Türkiye Erkek Buz Hokeyi A Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'ndaki ikinci maçında Türkmenistan'a 2-1 yenildi.

Zeytinburnu Buz Adası'nda düzenlenen A Grubu müsabakalarında ikinci gün geride kaldı. Turnuvadaki ilk maçında Lüksemburg'u 7-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, Türkmenistan ile karşılaştı.

Maçın 8. dakikasında Kerven Baylyyev'in golüyle 1-0 öne geçen Türkmenistan'a milliler 17. dakikada Ferhat Bakal'ın golüyle karşılık verdi. Müsabakanın ilk periyodu 1-1 sona erdi. Türkmenistan, müsabakanın 22. dakikasında Aleksandr Vahovskiy'in kaydettiği golle ikinci periyodu 2-1 üstün kapattı.

Üçüncü periyotta skor üretemeyen ay-yıldızlı ekip, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla milli takım ikinci maçında ilk yenilgisini yaşadı.

Organizasyondaki ilk maçında Bosna Hersek'i 3-1 yenen Türkmenistan, Türkiye'yi de mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Günün diğer maçlarında Güney Afrika Cumhuriyeti, Bosna Hersek'i 3-2, Kırgızistan ise Lüksemburg'u 6-0 mağlup etti.

Milliler bir sonraki müsabakasında 24 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de Zeytinburnu Buz Adası'nda Güney Afrika Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Türkiye, 3. sıraya geriledi

İlk maçlar sonunda liderlik koltuğunda oturan A Milli Takım, bu mağlubiyetle üçüncü sıraya düştü.

A Grubu'nda Kırgızistan ve Türkmenistan 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi. İlk maçta Lüksemburg'u farklı mağlup eden Türkiye, liderlik koltuğunu Kırgızistan'a bıraktı. Türkmenistan ise averajla ikinci sırada yer aldı.

Altı takımın mücadele ettiği grupta bir galibiyeti bulunan Güney Afrika Cumhuriyeti dördüncü, henüz galibiyeti bulunmayan takımlardan Bosna Hersek beşinci, Lüksemburg ise altıncı basamakta kaldı.