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Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası Trabzon'da Başlıyor

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası Trabzon'da Başlıyor
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Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, yarın Trabzon'da başlayacak Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nda yaklaşık 550 sporcunun mücadele edeceğini açıkladı. Şampiyona, Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'na seçilecek sporcuların alt kadrosunu belirleyecek.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Trabzon'da yarın başlayacak Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nda 550'ye yakın sporcunun yer alacağını söyledi.

Taşdemir, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, şampiyona ile Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'na seçilecek sporcuların alt kadrosunun belirleneceğini ifade etti.

Üç gün sürecek şampiyonanın Trabzon'da ilk kez düzenleneceğini aktaran Taşdemir, Türkiye'nin her bölgesinde karatenin yapılabilir olmasını istediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 550'ye yakın sporcumuz bu şampiyonaya katılıyor. Federasyon bünyesinde, onun da dışında Karate Premiere Ligi'ni başlatıyoruz. Karadeniz, Akdeniz, Ege, Marmara ve Anadolu ligleri başlayacak. Karadeniz illerinin merkezini de Trabzon olarak düşünüyoruz. Yaklaşık 2000-3000 sporcunun katılacağı ve aileleriyle birlikte 5000 kişinin ziyaret edeceği bir turnuva olacak."

Karatede dünyada iyi bir yer edinebilmeyi hedeflediklerini dile getiren Taşdemir, şöyle devam etti:

"Daha evvelden rahmetli Esat başkanımızın edindiği güzel yerleri, biz tekrar aynı seviyelere çıkarmak istiyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımızı başlattık. Buradan tabii müjde de olabilir. 2027 yılında İstanbul'da Avrupa Oyunları yapılacak. Avrupa Oyunları'nda da karate branşının da girmesi kesinleşti gibi."

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor
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