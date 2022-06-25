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Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı

AA - Mustafa Yılmaz - Spor
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Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı

Bursa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 90. Turkcell Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Bursa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 90. Turkcell Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde milli atlet Buse Arıkazan, sırıkla atlamada 4.42 metreyi geçerek Türkiye rekoru kırdı. Arıkazan, bu derecesiyle 4.40 metreyle yine kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirmiş oldu.

Milli sporcu, rekor atlayışı sonrası mutluluğunu Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve antrenörü Cahit Yüksel ile paylaştı.

Öte yandan, üç adım atlamada Tuğba Danışmaz 14.42 metrelik derecesiyle yine kendisine ait (14.09) Türkiye rekorunu geçti. Ancak rüzgar hızının yüksek olması nedeniyle, atlayış geçerli sayılsa da derece Türkiye rekoru olarak tescil edilmedi.

Erkekler 100 metre mücadelesini birinci bitiren ve 10.24 saniye ile en iyi derecesini koşan atlet Kayhan Özer, aynı zamanda Cezmi Or Kupası'nı da kazanmış sayıldı.

Müsabakalar yarın yapılacak yarışlarla tamamlanacak.

AA / Mustafa Yılmaz - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş Atletizm Türkiye Bursa Spor Haberler

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