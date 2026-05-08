Türkiye Bowling Şampiyonası Samsun'da başladı
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Bowling Şampiyonası, Samsun Bowling Akademi Salonu'nda 80 sporcunun katılımıyla başladı. Turnuvanın ilk gününde eleme atışları yapıldı ve yarı final atışları yarın gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA / İlyas Gün