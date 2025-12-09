Haberler

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2026 gran fondo takvimini açıkladı

Güncelleme:
Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2026 yılında 13 gran fondo yarışı düzenleneceğini ve bu yarışların 12 farklı ilde gerçekleştirileceğini duyurdu. Amatör bisiklet sporunun gelişimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli parkurlarda düzenlenecek yarışlar, her yaş grubundan bisiklet tutkunlarına hitap edecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2026 yılında 13 gran fondo yarışı düzenleneceğini duyurdu.

Federasyonun açıklamasına göre Ankara, Antalya, Bodrum, Bursa, Çeşme, İstanbul, İzmir, Konya, Marmaris, Samsun, Yalova ve Zonguldak, 2026 yılında binlerce bisikletçiye ev sahipliği yapacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun özel organizasyonlar talimatı doğrultusunda, yerel yönetimler ve özel sektör iş birlikleriyle hayata geçirilen gran fondo yarışları, 2026 sezonunda da amatör bisiklet sporunun ülke genelinde gelişimine katkı sunmayı sürdürecek.

Türkiye genelinde 10 farklı ilde düzenlenecek toplam 13 organizasyondan oluşan takvim kapsamında, bisiklet tutkunları farklı zorluk derecelerine sahip parkurlarda mücadele etme fırsatı bulacak.

Yeni sezonda yarışların daha geniş bir katılımla gerçekleştirilmesi ve her yaş grubundan sporcuya hitap eden parkurların sunulması hedefleniyor.

2026 yılı gran fondo takvimindeki yarışlar şöyle:

Bodrum Gran Fondo (5 Nisan)

Akra Gran Fondo (19 Nisan/Kemer)

Yalova Gran Fondo (26 Nisan)

Bursa Gran Fondo (10 Mayıs)

İlkadım Gran Fondo (17 Mayıs/Samsun)

L'Etape Marmaris (7 Haziran)

Konya Gran Fondo (28 Haziran)

Zonguldak Gran Fondo (5 Temmuz)

Başkent Gran Fondo (23 Ağustos)

L'Etape İstanbul (20 Eylül)

İzmir Gran Fondo (4 Ekim)

VeloTürk Gran Fondo Çeşme (25 Ekim)

UCI Gran Fondo (8 Kasım/Antalya)

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 2026 gran fondo sezonuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Farklı yaş gruplarından çok sayıda bisiklet sporcusunun, ülkemizin çeşitli bölgelerinde trafiğe kapalı, güvenli ve sporcu dostu hizmetlerin sunulduğu yüksek standartlardaki organizasyonlarda yarışma fırsatı bulduğu gran fondo serisinin her geçen yıl daha da güçlenerek büyüdüğünü görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Sporcularımızın sezon başında belirledikleri hedeflere ulaşabilmeleri, antrenman ve yarış programlarını planlamaları açısından gran fondo takvimi önemli bir yol haritası sunuyor. 2025 yılında yakalanan yüksek katılım ve rekabet seviyesinin, 2026 sezonunda da artarak devam edeceğine inanıyorum. Tüm sporcularımıza sağlıklı, güvenli ve başarılarla dolu bir sezon diliyorum."

2025'te rekor katılım

2025 gran fondo sezonu, Türkiye Bisiklet Federasyonunun koordinasyonunda gerçekleştirilen 12 yarışlık seri boyunca toplam 4 bin 835 sporcunun katılımıyla rekor bir ilgiye sahne oldu.

"2025 Gran Fondo Lider Forması" giymeye hak kazanan sporcular ise şunlar:

Uzun parkur kadınlar: Züleyha Dikbaş (13 puan)

Uzun parkur erkekler: Gökhan Uzuntaş (7 puan)

Kısa parkur kadınlar: Buket Demirci (11 puan)

Kısa parkur erkekler: Mithat Temiz Yürek (14 puan)

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
