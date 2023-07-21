Türkiye Binicilik Federasyonu, Kulüp Ziyaretleriyle Branşın Gelişimine Katkı Sağlıyor

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, branşın gelişimine yönelik çalışmalar kapsamında 19 kulübü etti. Federasyon, uluslararası federasyonlar, üniversiteler ve kulüpler ile yürütülecek olası iş birlikleri ile binicilik sporunun tanıtımı ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, branşın gelişimine yönelik çalışmalar kapsamında 19 kulübü etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Başkan Tuncer, Asbaşkan Güven Şahinler ile mayıs ayından itibaren başladıkları kulüp ziyaretlerinde eğitim, proje ve uluslararası alanda temsili arttırmak için atılabilecek adımlar konusunda fikir alışverişinde bulundular.

Türkiye Binicilik Federasyonu, uluslararası federasyonlar, üniversiteler ve kulüpler ile yürütülecek olası iş birlikleri ile binicilik sporunun tanıtımı ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.