Türkiye-Belçika maçının hakem ve kadroları Gürsel Aksel'de açıklandı

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki Türkiye-Belçika maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Sandro Scharer, Stephane de Almeida, Jonas Erni (İsviçre)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Oğuz Aydın, Enes Ünal

Belçika: Lammes, Castagne, Ngoy, Mechele, de Cuyper, de Bruyne, Raskin, Tielemans, Moreira, de Ketelaere, Doku

Kaynak: AA