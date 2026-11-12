Türkiye-Belçika maçının hakem ve kadroları Gürsel Aksel'de açıklandı

Türkiye-Belçika maçının hakem ve kadroları Gürsel Aksel'de açıklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki Türkiye-Belçika maçının hakem ve takım kadroları açıklandı. Maçın statı Gürsel Aksel, hakemleri İsviçreli Sandro Scharer, Stephane de Almeida ve Jonas Erni; kadrolarda Arda Güler, de Bruyne ve Doku yer alıyor.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki Türkiye-Belçika maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Sandro Scharer, Stephane de Almeida, Jonas Erni (İsviçre)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Oğuz Aydın, Enes Ünal
Belçika: Lammes, Castagne, Ngoy, Mechele, de Cuyper, de Bruyne, Raskin, Tielemans, Moreira, de Ketelaere, Doku
Kaynak: AA