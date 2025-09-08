Türkiye, Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'ndan 6 Madalya ile Döndü
Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Şampiyonada 9 ülke mücadele etti ve milli sporcularımız çeşitli kategorilerde ödül aldı.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre 9 ülkenin katılımıyla İstanbul'da düzenlenen organizasyonda tekler, çiftler, takım ve karışık çiftler kategorilerinde müsabakalar yapıldı.
Şampiyonada madalya kazanan milli sporcular şunlar:
Altın: İbrahim Gündüz (tek erkekler), Ece Haraç ile Özge Yılmaz (çift kadınlar), Uğurcan Dursun ile Simay Kulakçeken (karışık çiftler)
Gümüş : Kadın ve erkek masa tenisi takımı
Bronz: Ece Haraç (tek kadınlar)
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor