Türkiye, Balkan Atletizm Şampiyonası'nda madalyalar kazandı

Sırbistan'da düzenlenen 76. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, sabah yapılan müsabakalarda 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Milli atlet Tuğba Güvenç gümüş, Semra Karaarslan ve Özkan Baltacı ise bronz madalya elde etti. Ayrıca Simay Özçiftçi, Ertan Özkan ve Mustafa Kemal Ay finale kalmayı başardı.