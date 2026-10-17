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Türkiye Badminton Federasyonu mali genel kurulunda 2025-2026 bütçeleri ibra edildi

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Türkiye Badminton Federasyonu'nun Ankara'daki mali genel kurulunda 1 Eylül 2024-31 Ağustos 2026 dönemi faaliyet ve denetim raporları ile 2025-2026 bütçeleri ibra edildi. Kurulda 2027-2028 tahmini bütçeleri karara bağlandı, Başkan Ercan Yıldız badminton camiasına teşekkür etti.

Türkiye Badminton Federasyonu Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye Badminton Federasyonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda, 1 Eylül 2024-31 Ağustos 2026 dönemi yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu raporu oylanarak ibra edildi.

Genel kurulda 2025 ve 2026 yılları bütçeleri de görüşülerek ibra edilirken, 2027 ve 2028 yılları tahmini bütçeleri de müzakere edilerek karara bağlandı.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız, mali genel kurula katılımlarından ve çalışmalarından dolayı tüm badminton camiasına teşekkür etti.

Kaynak: AA
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