Türkiye, Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda İspanya'ya Yenildi

Türkiye, 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası A Grubu ikinci maçında İspanya'ya 14-12 mağlup oldu.

Türkiye Sutopu Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, İspanya ile karşı karşıya geldi.

Milli takım, Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada rakibine 14-12 yenildi.

Türkiye, gruptaki üçüncü maçında yarın saat 20.45'te Macaristan'la karşılaşacak.